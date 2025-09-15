Ледяхов оценил дебют новичков «Спартака» Ву и Джику в матче с «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов оценил дебют новичков красно-белых Кристофера Ву и Александера Джику в матче 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Встреча между «Спартаком» и бело-голубыми состоялась в субботу, 13 сентября, и завершилась вничью со счётом 2:2.

«Новички справились в матче с «Динамо». Станкович не поставил Бабича, но, наверное, у игрока проблемы со здоровьем. Это было рискованным шагом, но новые защитники — квалифицированные. Главный тренер был в них уверен. «Спартак» смотрелся неплохо. Да, пропустили два гола, но ошибок новичков не было. Дебют получился неплохим», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.