Ледяхов оценил дебют новичков «Спартака» Ву и Джику в матче с «Динамо»
Поделиться
Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов оценил дебют новичков красно-белых Кристофера Ву и Александера Джику в матче 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Встреча между «Спартаком» и бело-голубыми состоялась в субботу, 13 сентября, и завершилась вничью со счётом 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Новички справились в матче с «Динамо». Станкович не поставил Бабича, но, наверное, у игрока проблемы со здоровьем. Это было рискованным шагом, но новые защитники — квалифицированные. Главный тренер был в них уверен. «Спартак» смотрелся неплохо. Да, пропустили два гола, но ошибок новичков не было. Дебют получился неплохим», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:45
-
15:45
-
15:39
-
15:32
-
15:22
-
15:20
-
15:19
-
15:19
-
15:05
-
14:56
-
14:53
-
14:50
-
14:50
-
14:39
-
14:35
-
14:27
-
14:25
-
14:23
-
14:20
-
14:11
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:47
-
13:45
-
13:43
-
13:34
-
13:30