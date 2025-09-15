Александр Мостовой: «Балтика» — это «Локомотив» прошлого сезона

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об игре в «Балтике» на старте нынешнего сезона Мир РПЛ. В матче 8-го тура чемпионата России калининградцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

«Балтика» — это «Локомотив» прошлого сезона, который шёл в тройке до зимней паузы. В игре с «Зенитом» мне «Балтика» понравилась. Прежде всего, боевитостью и неуступчивостью. Это то, что нужно делать другим командам, когда не хватает мастерства. Ещё даёт плюс кураж, который ловят футболисты наверху таблицы. У «Балтики» пока всё здорово складывается, но я бы не перехваливал, как это делают многие», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.