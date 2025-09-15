Уэйн Руни прокомментировал разгромное поражение «Юнайтед» в матче с «Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о разгромном поражении «красных дьяволов» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3).

«На «Этихаде» можно было проиграть этот матч, но я не видел ни одного подката — даже при счёте 2:0 или 3:0. Я не видел, чтобы кто-то сказал: «Знаете что, я этого не потерплю», получил жёлтую карточку или совершил подкат. Это страсть, это желание.

Я хочу быть таким же позитивным и поддерживать тренера и игроков, но очень сложно просто сидеть здесь и говорить, что мы видим прогресс. По крайней мере, мы видим вещи, которые принесут результаты в ближайшем будущем. Единственный положительный момент, который я могу отметить, — это то, что они действительно много навесили в штрафную и действительно попали в некоторые хорошие зоны», — приводит слова Руни Daily Mail.