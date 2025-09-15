Фёдор Смолов рассказал, что хотел бы сняться в кино

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов сообщил, что хотел бы сняться в кино. Ранее на экс-нападающего московского «Динамо» и «Краснодара» завели уголовное дело и из-за драки в кафе «Кофемания».

«Паша Мамаев всё зазывает меня поучаствовать в реалити-шоу. Но пока нет, пока я не готов. Сняться в кино? Тоже предложений не поступало, но в целом можно рассмотреть, подумать, зависит от того, что это будет. Интересно? Можно попробовать, да», — приводит слова Смолова ТАСС.

Фёдор Смолов покинул «Краснодар» в статусе свободного агента летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 форвард забил два гола и записал на свой счёт одну результативную передачу в двух матчах за медиафутбольный «БроукБойз» в Пути регионов Фонбет Кубка России.