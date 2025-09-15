Скидки
Новичок ЦСКА Жоао Виктор: моя жена уже учит сына говорить русские слова

Бразильский новичок ПФК ЦСКА Жоао Виктор рассказал, что готов уделить много времени изучению русского языка. Жена футболиста уже учит их сына говорить некоторые русские слова.

— Конечно, я готов уделять изучению русского языка много времени. В первую очередь, я хотел бы отточить свой английский, а во вторую — начать учить русский.

— Краем уха даже услышал несколько русских слов в твоём разговоре с семьёй.
— Мой сын очень любит узнавать что-то новое (смеётся). Жена уже учит его говорить «привет», «спасибо», «пока». Ему нравится изучать языки, — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

