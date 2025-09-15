Тренер «Зенита» ответил, могут ли они с Семаком уйти в отставку, если не выиграют РПЛ

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос, могут ли они вместе с Сергеем Семаком покинуть клуб, если сине-бело-голубым не удастся выиграть Мир РПЛ в этом сезоне.

— Если «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне, вы с Семаком можете уйти?

— Приведу пример: в Бразилии только что все восхищались «Флуминенсе», который дошёл до полуфинала клубного чемпионата мира. Сумасшедшее достижение, они на равных боролись с европейскими грандами. А потом проиграли два тура, и все стали критиковать. В футболе всё возможно, всё очень быстро меняется. Исключений нет, — приводит слова Оливейры Sports.ru.

После восьми туров чемпионата России нынешнего сезона «Зенит» расположился на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с чёрно-зелёными.