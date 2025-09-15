Майкл Оуэн назвал фанатов «Ливерпуля» лицемерами, обсуждая переход Александера Исака

Бывший английский нападающий Майкл Оуэн назвал болельщиков «Ливерпуля» лицемерами, обсуждая переход в клуб шведского форварда Александера Исака. Так, Оуэн отметил, что фанаты «красных» были недовольны тем, что клуб покинул защитник Трент Александер-Арнольд, присоединившийся к «Реалу», в то время как желание Исака как можно быстрее покинуть «Ньюкасл» фанаты «Ливерпуля» приветствовали.

«Наивно расстраиваться, когда игрок покидает ваш клуб, если в другом месте происходит то же самое. Конечно, болельщики «Ньюкасла» расстроены, что Исак ушёл. Но вспомните фанатов «Ливерпуля», которые были огорчены уходом Трента.

Но вот клуб купил Исака, и болельщики снова рады, хотя кое-кто другой лишился того, что ему нравилось. Таков уж футбол. Мне же не по душе такое лицемерие», — приводит слова Оуэна Mundo Deportivo.