Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Оуэн назвал фанатов «Ливерпуля» лицемерами, обсуждая переход Александера Исака

Майкл Оуэн назвал фанатов «Ливерпуля» лицемерами, обсуждая переход Александера Исака
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший английский нападающий Майкл Оуэн назвал болельщиков «Ливерпуля» лицемерами, обсуждая переход в клуб шведского форварда Александера Исака. Так, Оуэн отметил, что фанаты «красных» были недовольны тем, что клуб покинул защитник Трент Александер-Арнольд, присоединившийся к «Реалу», в то время как желание Исака как можно быстрее покинуть «Ньюкасл» фанаты «Ливерпуля» приветствовали.

«Наивно расстраиваться, когда игрок покидает ваш клуб, если в другом месте происходит то же самое. Конечно, болельщики «Ньюкасла» расстроены, что Исак ушёл. Но вспомните фанатов «Ливерпуля», которые были огорчены уходом Трента.

Но вот клуб купил Исака, и болельщики снова рады, хотя кое-кто другой лишился того, что ему нравилось. Таков уж футбол. Мне же не по душе такое лицемерие», — приводит слова Оуэна Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Каррагер предположил, как будет выглядеть атака «Ливерпуля» с Исаком, Экитике и Салахом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android