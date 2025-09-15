Созин: не удивлюсь, если Лукин уйдёт из ЦСКА. С таким отношением это вопрос времени

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о будущем защитника Матвея Лукина в ЦСКА.

«На эксперимент Челестини с защитниками, которых он отправил в атаку отыгрываться в игре с «Ростовом», посмотреть было интересно. Мы такое уже видели с Вернблумом раньше, видели с Кутеповым в «Спартаке». Не сработало, бывает. Но с центральными защитниками команды я вижу гораздо большую проблему.

В клуб только приехал бразильский защитник – Виктор. И он сразу попал в старт вместо Лукина. Скажите, за какие заслуги? Почему должен играть конкретно этот бразилец, а не свой Лукин? Что ещё нужно делать молодому российскому воспитаннику, который буквально костьми ложится на поле ради побед, чтобы играть?

Мягко говоря – Лукин ничем не хуже Виктора. А если говорить про связку с Дивеевым, то Матвей даже предпочтительнее: у них есть игровая «химия», они говорят на одном языке, да у них ДНК одна на двоих! Лукин сразу же после ухода Роши, действительно мощного и одного из лучших защитников РПЛ, безболезненно его заменил. Он ждал своего шанса, дождался – и воспользовался на 100%. И что получил от тренера? Скамейку запасных – из-за бразильского новичка. Если Лукину дать поиграть до нового года в основе, тренироваться постоянно с ней, прочувствовать этот тонус и ответственность – мы бы получили центрального защитника на годы. Позиция, которая всегда была в дефиците в сборной России.

А главное, что Абдулакадыров, также сидящий на скамейке запасных, понимал бы – он следующий. И в случае чего уже он пойдёт по пути Лукина. Но нет, мы разбрасываемся своими кадрами. Не даём им время, не даём почувствовать уверенность. Хотя у Черчесова даже Кутепов заиграл на ЧМ, потому что у него было доверие, были верные установки и правильный партнёр рядом. Почему не дать этого Лукину?

Я не удивлюсь, если Лукин уйдёт из ЦСКА. С таким отношением это вопрос времени. Он дождался шанса, отлично себя показал, но тут же сел на лавку просто из-за наличия нового легионера, который ничем не сильнее. Так что этот выбор Челестини, которого по делу признали лучшим в прошлом месяце, меня сильно озадачил», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».