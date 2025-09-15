Созин — о «Зените»: почему не потратить € 30 млн на Батракова или Кисляка вместо Жерсона?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита».

«Глядя на игру «Зенита» с «Балтикой», впервые поймал себя на мысли, что футболисты гостей и тренерский штаб просто пересидели в команде. «Балтика» была лучше во всём – в движении, понимании, что делать на поле, в эмоциях и желании. Конечно, все тренеры ведут себя по-разному. И я не говорю, что Семак должен прыгать и скакать по бровке. Но посмотрите, как живёт игрой Талалаев. С таким тренером, настолько сильно горящим игрой, играть иначе нельзя. Ты не сможешь играть с ним плохо. А у «Зенита» не огонь, а просто усталость.

Ещё одна проблема «Зенита» – их подбор российских футболистов. Тут как будто есть разделение. С одной стороны, клуб вроде бы пошёл по пути «мы возьмём лучших»: дожали Соболева, взяли Глушенкова. Но что с ними стало за этот год? Глушенков в сборной неплох, а в «Зените» от его игры прошлым летом ничего не осталось. Соболев себя так и не нашёл, хотя в «Спартаке» считался лидером. С другой стороны, клуб берёт только-только сверкнувших россиян. Это и Арсен Адамов, и Горшков, и недавно был Ахметов, а до этого – Чистяков. Люди часто вызываются в сборную – и тут же идут в «Зенит». Но в клубе они далеко не на первых ролях, они не выделяются, становятся игроками ротации. Это хорошие игроки, безусловно, но никто не стал лидером. Последний действительно хороший пример – Далер Кузяев. И этого очень мало.

Наверное, действительно сложно выбрать под тренера и команду хороших исполнителей. Тех, кто будет идеально ей подходить, тащить клуб на себе. Но у «Зенита» же есть деньги, мы это видим. Почему не потратить € 30 млн на Батракова или Кисляка вместо трансфера Жерсона? Жерсона, за которого отдали огромную сумму, а он не просто не играет, а уже хочет уехать. В итоге попытки «Зенита» угадать с россиянами заканчиваются в основном провалом, а дорогущие иностранцы, не видя конкуренции, играют хуже и вообще хотят уехать.

А места звёздам в составе, да ещё и с лимитом, уже просто не хватает. Если вы флагман футбола России – берите лучших россиян и развивайте их. Пускай это будут не воспитанники «Зенита», но это будут лидеры нашего футбола. Но на Ракова почему-то внимания не обращают, а за Кисляком, Батраковым и Пиняевым не идут. И они решают на поле – но в других командах», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».