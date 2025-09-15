Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-директор ЦСКА оценил переход Валентина Пальцева в «Краснодар»

Экс-директор ЦСКА оценил переход Валентина Пальцева в «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор ПФК ЦСКА Андрей Мовсесьян оценил трансфер защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар». Переход состоялся в минувшее летнее трансферное окно.

«Трансфер Пальцева в “Краснодар” очень грамотный с точки зрения обоймы. Он может сыграть на нескольких позициях. Паспорт тоже никто не отменял. Даже если не заглядывать в будущее, у футболистов “Краснодара” 2000-2008 года в этом плане всё будет прекрасно. К лимиту они готовы. А с точки зрения борьбы за чемпионство и дублирования позиций, чтобы не провисать, покупка Пальцева — абсолютно грамотный ход. Цена за Пальцева адекватная, она не должна превышать 3 млн только по одной причине — на рынке не так много таких футболистов за эти деньги», — сказал Мовсесьян в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

Материалы по теме
«Предложение «Спартака» было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»
Эксклюзив
«Предложение «Спартака» было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android