Экс-директор ЦСКА оценил переход Валентина Пальцева в «Краснодар»

Бывший спортивный директор ПФК ЦСКА Андрей Мовсесьян оценил трансфер защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар». Переход состоялся в минувшее летнее трансферное окно.

«Трансфер Пальцева в “Краснодар” очень грамотный с точки зрения обоймы. Он может сыграть на нескольких позициях. Паспорт тоже никто не отменял. Даже если не заглядывать в будущее, у футболистов “Краснодара” 2000-2008 года в этом плане всё будет прекрасно. К лимиту они готовы. А с точки зрения борьбы за чемпионство и дублирования позиций, чтобы не провисать, покупка Пальцева — абсолютно грамотный ход. Цена за Пальцева адекватная, она не должна превышать 3 млн только по одной причине — на рынке не так много таких футболистов за эти деньги», — сказал Мовсесьян в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».