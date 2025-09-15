Скидки
«Иногда приходится переплачивать». Тренер «Зенита» — о работе клуба на трансферном рынке

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о работе клуба на трансферном рынке за последние годы. Минувшим летом сине-бело-голубые, в частности, приобрели полузащитника Жерсона за € 25 млн (данные Transfermarkt) и защитника Романа Вегу за € 7 млн.

«Трансферы в футболе дорожают. А у нас всё ещё сложнее — доступ на рынок ограничен. Когда узнаю́т, откуда мы, начинают поднимать цену. Иногда приходится переплачивать, потому что по-другому никак: мы не можем конкурировать с европейскими клубами, которые выступают в еврокубках. Да, надо переплачивать, но мы привозим очень хороших футболистов, которые играют за сборные, у которых есть хороший потенциал для развития. Такова жизнь сейчас. Все российские клубы очень стараются — не только «Зенит». Но пока мы все немножко ограничены внешними факторами», — приводит слова Оливейры Sports.ru.

После восьми туров чемпионата России нынешнего сезона «Зенит» расположился на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с чёрно-зелёными.

