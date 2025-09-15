Скидки
Игрок «Балтики» Саусь высказался об интересе со стороны ЦСКА

Футболист калининградской «Балтики» Владислав Саусь высказался об интересе со стороны московского ПФК ЦСКА. Ранее в СМИ появились новости, что московский клуб проявляет интерес к игроку калининградской команды Владиславу Саусю. Клубы уже провели неформальные контакты по поводу возможного перехода игрока.

«Про интерес ЦСКА слышал только со слов ребят или из каких-то источников. У меня никакой информации об этом нет. Что касается, возвращения в «Зенит», если меня захочет видеть руководство и тренерский штаб, то почему бы и нет?» — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

