Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» Кострома высказались о лидерстве команды в Первой лиге

В «Спартаке» Кострома высказались о лидерстве команды в Первой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Управляющий футбольного клуба «Спартак» Кострома Илья Станиславский высказался о лидерстве команды в Лиге PARI. Красно-белые набрали 23 очка после 10 матчей.

«Конечно, не верится, что «Спартак» Кострома — лидер Первой лиги, однако это не сон. Мы хотели просто закрепиться в Первой лиге и не рассчитывали на такую позицию. Будут ли пересмотрены задачи на сезон? Посмотрим зимой, на каком мы будем месте. Возможно, пересмотрим, однако не ставим глобальных задач в виде выхода в РПЛ. Нам ещё нужно достроить свой стадион. Если будем на хорошем месте, примем решение и будем достраивать трибуну, чтобы стадион соответствовал регламенту РПЛ. Мы уже обсуждали это внутри клуба», — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Костромской «Спартак» обыграл «Арсенал» в матче Первой лиги благодаря голу на 90-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android