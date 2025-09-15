В «Спартаке» Кострома высказались о лидерстве команды в Первой лиге

Управляющий футбольного клуба «Спартак» Кострома Илья Станиславский высказался о лидерстве команды в Лиге PARI. Красно-белые набрали 23 очка после 10 матчей.

«Конечно, не верится, что «Спартак» Кострома — лидер Первой лиги, однако это не сон. Мы хотели просто закрепиться в Первой лиге и не рассчитывали на такую позицию. Будут ли пересмотрены задачи на сезон? Посмотрим зимой, на каком мы будем месте. Возможно, пересмотрим, однако не ставим глобальных задач в виде выхода в РПЛ. Нам ещё нужно достроить свой стадион. Если будем на хорошем месте, примем решение и будем достраивать трибуну, чтобы стадион соответствовал регламенту РПЛ. Мы уже обсуждали это внутри клуба», — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.