Глава итальянского футбола объяснил, почему сборная не бойкотировала матч с Израилем

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина объяснил, почему сборная Италии не бойкотировала матч с национальной командой Израиля в рамках 6-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года. Итальянцы одержали победу со счётом 5:4. После финального свистка между командами произошёл конфликт.

«Не играть против Израиля означает не поехать на чемпионат мира и даже облегчить задачу сборной Израиля. Мы все люди, все граждане этого мира. Мы опечалены, очень опечалены, потому что нам небезразлично человеческое достоинство. Мы очень сопереживаем людям, которые страдают в Палестине, особенно к детям и невинным гражданским лицам», — приводит слова Гравины Football Italia.