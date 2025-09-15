Глава итальянского футбола объяснил, почему сборная не бойкотировала матч с Израилем
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина объяснил, почему сборная Италии не бойкотировала матч с национальной командой Израиля в рамках 6-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года. Итальянцы одержали победу со счётом 5:4. После финального свистка между командами произошёл конфликт.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
4 : 5
Италия
1:0 Локателли – 16' 1:1 Кин – 40' 2:1 Перец – 52' 2:2 Кин – 54' 2:3 Политано – 58' 2:4 Распадори – 81' 3:4 Бастони – 87' 4:4 Перец – 89' 4:5 Тонали – 90+1'
«Не играть против Израиля означает не поехать на чемпионат мира и даже облегчить задачу сборной Израиля. Мы все люди, все граждане этого мира. Мы опечалены, очень опечалены, потому что нам небезразлично человеческое достоинство. Мы очень сопереживаем людям, которые страдают в Палестине, особенно к детям и невинным гражданским лицам», — приводит слова Гравины Football Italia.
