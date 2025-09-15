В костромском «Спартаке» рассказали, когда планируют закончить строительство стадиона

Управляющий клубом костромского «Спартака» Илья Станиславский рассказал, когда планируют закончить строительство стадиона.

«Что касается нового строительства стадиона, к сожалению, реальность расходится с нашими планами. Все планировали открыть его летом 2025 года, но это не получилось по достаточно объективным причинам. Что касается следующих сроков, надеюсь, откроем его в начале весны. Примерно 50 человек очень активно и ежедневно работают на стадионе. Само футбольное поле с подогревом давно готово. Сейчас мы готовим территорию и делаем парковку. Каркас административно-бытового комплекса готов, но мы строим стены внутренних помещений и протягиваем инженерные сети. Также практически готова малая домашняя фанатская трибуна, а большая трибуна — в процессе строительства.

Всё идёт очень активно, мы это контролируем. У нас нет такой истории, когда наняли подрядчика и заплатили ему несколько миллиардов, он строит, а мы контролируем только сроки. У нас другая история: по сути, мы сами строим и сами выбираем завод, где будем закупать материалы. Думаю, в России невозможно построить стадион дешевле, чем построим мы, и при этом с очень хорошим качеством. У нас выходит минимальная сумма только за счёт того, что никто не ворует. Знаете или нет, но все сотрудники «Спартака» Кострома проходят полиграф. Это касается административного и тренерского штабов, а также и футболистов. В семье не воруют (смеётся).

Стадион в первую очередь будет вмещать 4,5 тысячи зрительских мест с возможностью расширения до 10 тысяч. В нашей философии было прописано, что мы должны быть основой сборной России. Мы не понимали сроков, но есть такая глобальная задача, к которой стремимся и делаем всё возможное. Когда мы проектировали стадион, учитывали, что нужно будет добавить трибуну, увеличить территорию парковки, выполнить все требования, необходимые по регламенту РФС, и пройти экспертизу», — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.