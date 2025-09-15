Скидки
Экс-игрок сборной Франции Лизаразю раскритиковал Комана за переезд в Саудовскую Аравию

Экс-игрок сборной Франции Лизаразю раскритиковал Комана за переезд в Саудовскую Аравию
Бывший игрок сборной Франции и «Баварии» Биксант Лизаразю раскритиковал 29-летнего французского крайнего нападающего «Аль-Насра» Кингсли Комана за решение о продолжении карьеры в Саудовской Аравии.

«Никто не сможет меня убедить, что, когда ты уезжаешь в Саудовскую Аравию, ты делаешь это по спортивным соображениям. Это не тот чемпионат, который поднимет тебя на вершину. Он мог бы играть в одном из крупных европейских чемпионатов, например, в Англии. Коман может быть вновь вызван в сборную Франции, но для меня это своего рода сдача в спортивном плане, хотя он ещё молод», — приводит слова Лизаразю Footmercato.

