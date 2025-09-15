Скидки
«Его мастерство пригодилось бы и в «Реале». Тренер «Зенита» Оливейра — о Венделе

«Его мастерство пригодилось бы и в «Реале». Тренер «Зенита» Оливейра — о Венделе
Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Венделе. Бразилец провёл за «Зенит» 156 матчей, забил 21 гол и сделал 36 результативных передач. Прошлым летом хавбек был близок к уходу из клуба.

«Вендел – это, конечно, уникальный случай. Здесь нужно сопоставлять риски. Игрок сумасшедший. Был бы суперпрофессионалом с головой на месте, не потерялся бы в грандах. Я всё время говорю, что его мастерство пригодилось бы и в «Реале». Но у него проблемы с профессионализмом, друзьями, постоянными опозданиями. Мы решили потерпеть это чуть-чуть, помогать ему, взять его под себя. В какой-то момент срабатывало, в какой-то – нет», — приводит слова Оливейры Sports.ru.

После восьми туров чемпионата России нынешнего сезона «Зенит» расположился на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с чёрно-зелёными.

Новости. Футбол
