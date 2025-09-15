Скидки
Жоао Виктор рассказал, о чём общался с Виллианом Рошей перед переходом в ЦСКА

Новичок ПФК ЦСКА Жоао Виктор рассказал, что перед переездом в Россию общался с бывшим игроком армейцев Виллианом Рошей.

«Не следил за российским футболом и мало знал о нём. Но когда у меня появилась возможность перейти в ЦСКА два года назад, я начал наводить справки и следить за игроками. А перед переездом этим летом я разговаривал и с Рошей, и с Мойзесом. Роша – игрок, которого очень любят болельщики, а он считает себя одним целым с ними. Виллиан очень серьёзный футболист: совершает минимум ошибок и является лидером на поле. Я восхищаюсь им.

Я услышал от Виллиана очень много хороших вещей про ЦСКА. Также он рассказал про Москву: это очень красивый и гостеприимный город. Роша заверил, что мне и моей семье очень понравится здесь, что мы захотим остаться жить в Москве. Мне понравится в ЦСКА, я быстро адаптируюсь, а болельщики влюблены в клуб и любят бразильцев – вот что сказал мне Виллиан.

Болельщики привыкли к футболисту, который показывал очень хороший уровень и отдавал всего себя на поле. А когда на его место приходит новый игрок, ожидания от него большие. Все ждут, что новичок будет поддерживать этот уровень. И мой приход в ЦСКА будет именно таким: я хочу сохранить ту надёжность в обороне, которую приносил Роша, или даже улучшить этот аспект игры команды», — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

