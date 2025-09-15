Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков — самый дорогой игрок РПЛ по версии CIES, оценка — от € 41 млн до € 47 млн

Батраков — самый дорогой игрок РПЛ по версии CIES, оценка — от € 41 млн до € 47 млн
Комментарии

Международный центр спортивных исследований оценивает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в сумму от € 41 млн до € 47 млн — он самый дорогой игрок Мир Российской Премьер-Лиги. На втором месте со стоимостью в € 27-32 млн находится хавбек ЦСКА Матвей Кисляк, на третьем — вингер «Зенита» Луис Энрике (€ 31-36 млн).

Фото: Официальный сайт CIES

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков принял участие в 11 играх во всех турнирах за «Локомотив», где забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Игорь Ледяхов высказался об интересе «Барселоны» к игроку «Локо» Батракову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android