Батраков — самый дорогой игрок РПЛ по версии CIES, оценка — от € 41 млн до € 47 млн

Международный центр спортивных исследований оценивает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в сумму от € 41 млн до € 47 млн — он самый дорогой игрок Мир Российской Премьер-Лиги. На втором месте со стоимостью в € 27-32 млн находится хавбек ЦСКА Матвей Кисляк, на третьем — вингер «Зенита» Луис Энрике (€ 31-36 млн).

Фото: Официальный сайт CIES

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков принял участие в 11 играх во всех турнирах за «Локомотив», где забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.