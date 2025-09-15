Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян назвал непонятной продажу Дуарте из «Спартака»

Бывший спортивный директор ПФК ЦСКА Андрей Мовсесьян отреагировал на уход центрального защитника Алексиса Дуарте из московского «Спартака» в летнее трансферное окно.

«По Дуарте история не совсем понятная. Клуб взял молодого игрока, его развил, терял очки из-за того, что игрок развивался, не боролся за высокие места. И когда получил результат и вот тут надо снимать профит — его отдают», — сказал Мовсесьян в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

Ранее «Спартак» и бразильский «Сантос» согласовали трансфер Дуарте. Парагвайский защитник присоединился к красно-белым в 2023 году и провёл за «Спартак» 67 матчей.