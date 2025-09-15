«Не понимаю». Бывший спортдиректор ЦСКА — о переходе Миранчука в «Динамо»

Бывший спортивный директор ПФК ЦСКА Андрей Мовсесьян признался, что не понимает, зачем московское «Динамо» подписало российского полузащитника Антона Миранчука. Он вернулся в Мир РПЛ из швейцарского «Сьона». До переезда в Европу Миранчук играл за «Локомотив».

«Не понимаю, зачем, имея Глебова и Фомина, делать трансфер Миранчука. У клуба есть Окишор. Вернётся после травмы Чавес. Но “Динамо” выбрало подписать Миранчука. В итоге ещё до матча с Махачкалой, глядя на состав “Динамо” в центре, было очевидно, что они не будут успевать за быстрыми игроками», — сказал Мовсесьян в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».