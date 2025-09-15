Скидки
Александр Максименко – худший в РПЛ по предотвращённым голам

Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко является худшим голкипером Мир РПЛ по предотвращённым голам в нынешнем сезоне чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канала Opta Sports. Вратарь красно-белых пропустил на 2,9 гола больше ожидаемого (13 голов при 10,1 xGoT).

По данным источника, Максименко отразил лишь 62% ударов в створ своих ворот в этом сезоне РПЛ. Хуже показатели у Александра были только в сезоне-2021/2022 (пропустил на четыре гола больше ожидаемого при 53% сейвов).

После восьми туров РПЛ сезона-2025/2026 «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице. Красно-белые набрали 12 очков.

