Экс-игрок «Динамо» Люк Уилкшир оценил старт сезона для команды

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир оценил старт сезона в Мир Российской Премьер-Лиги для столичной команды. Летом команду возглавил Валерий Карпин, по итогам восьми туров чемпионата России «Динамо» набрало девять очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице.

«Сезон только начался, и рано делать выводы. Карпин — опытный тренер. У него хороший состав. Поэтому у меня высокие ожидания от команды в этом сезоне. Надеюсь, положительные результаты дадут импульс команде», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

