В «Зените» раскрыли, когда будут готовы выпустить на поле 11 воспитанников академии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, когда сине-бело-голубые смогут выпустить на поле стартовый состав, состоящий из одних только воспитанников академии клуба. По словам Оливейры, прямо сейчас молодые футболисты «Зенита» не готовы играть за первую команду.

– Тренерский штаб «Зенита» нацелен чаще привлекать воспитанников к основе?

– Такое ощущение, словно мы от них отказываемся. У нас на сборах постоянно пять-семь человек, мы регулярно смотрим «Зенит-2». Дело же в том, насколько они способны держать уровень. Условно, мы берём молодых и даже на тренировках не видим никакого способа, которым эти молодые помогли бы команде. Искусственно составлять команду из молодых – одно, а вот когда они потянут этот уровень – совсем другое. Мы не будем ставить молодого игрока, если он не тянет уровень. Когда будут тянуть, без вопросов сыграем в 11 воспитанников, — приводит слова Оливейры Sports.ru.

После восьми туров чемпионата России нынешнего сезона «Зенит» расположился на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с чёрно-зелёными.