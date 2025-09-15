Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» рассказали, как отреагируют на ужесточение лимита на легионеров

В «Зените» рассказали, как отреагируют на ужесточение лимита на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос, как клуб отреагирует на изменение лимита на легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

– Как «Зенит» отреагирует на изменение лимита? Уже обсуждали, с кем придётся расстаться?
– Да, разговоры идут, но решений [по тем, кто уйдёт] пока нет. Понятно, это осложнит ситуацию многим клубам в лиге, потому что есть футболисты на контрактах, — приводит слова Оливейры Sports.ru.

После восьми туров чемпионата России нынешнего сезона «Зенит» расположился на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с чёрно-зелёными.

Материалы по теме
В «Зените» раскрыли, когда будут готовы выпустить на поле 11 воспитанников академии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android