Арсений Логашов: не считаю победу «Ростова» сенсацией, но обидно за ЦСКА

Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов высказался о победе жёлто-синих над московским ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Почему победа «Ростова» над ЦСКА — это сюрприз? Ростовчане играли дома, а не на выезде. Я не считаю это сенсацией. При этом у армейцев прервалась длинная беспроигрышная серия, поэтому обидно за ЦСКА. Очень надеюсь, что после победы «Ростов» начнёт выигрывать и подниматься вверх в турнирной таблице. Прошедший матч должен прибавить футболистам положительных эмоций.

Не думаю, что поражение от «Ростова» собьёт ЦСКА с их пути. Любые серии когда-то заканчиваются. У армейцев всё в порядке и всё впереди. У ЦСКА всё отлично с командой, но вчера был день «Ростова», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

