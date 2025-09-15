Арсений Логашов: не считаю победу «Ростова» сенсацией, но обидно за ЦСКА

Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов высказался о победе жёлто-синих над московским ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

«Почему победа «Ростова» над ЦСКА — это сюрприз? Ростовчане играли дома, а не на выезде. Я не считаю это сенсацией. При этом у армейцев прервалась длинная беспроигрышная серия, поэтому обидно за ЦСКА. Очень надеюсь, что после победы «Ростов» начнёт выигрывать и подниматься вверх в турнирной таблице. Прошедший матч должен прибавить футболистам положительных эмоций.

Не думаю, что поражение от «Ростова» собьёт ЦСКА с их пути. Любые серии когда-то заканчиваются. У армейцев всё в порядке и всё впереди. У ЦСКА всё отлично с командой, но вчера был день «Ростова», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.