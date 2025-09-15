Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Реала» Тчуамени: мы должны сыграть на своём уровне, чтобы победить «Марсель»

Игрок «Реала» Тчуамени: мы должны сыграть на своём уровне, чтобы победить «Марсель»
Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился ожиданиями от выступления своей команды в Лиге чемпионов. Завтра, 16 сентября, коллектив из Мадрида в рамках 1-го тура общего этапа соревнования встретится дома с «Марселем».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
«Понимаем, что завтра нам предстоит встретиться с непростым соперником. Мы должны сыграть на своём уровне, чтобы победить.

Мы осознаём, что в нынешнем изменившемся турнире у нас есть возможность выйти в плей-офф и выиграть Лигу чемпионов. Если победим во всех матчах, то окажемся в восьмёрке лучших команд. Завтрашняя игра важнее всего, поскольку мы надеемся начать своё выступление в турнире наилучшим образом», — приводит слова Тчуамени Mundo Deportivo.

Материалы по теме
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
