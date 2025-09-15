Скидки
Защитник ЦСКА Жоао Виктор: Жо — мой друг, мы даже играли в покер

Бразильский новичок ЦСКА Жоао Виктор рассказал о дружбе с бывшим форвардом армейцев и сборной Бразилии Жо. Нападающий выступал за красно-синих с 2006 по 2008 год.

«Жо всегда был моим хорошим другом. С ним мы общаемся больше, чем с Вагнером, потому что всё-таки больше играли вместе. Жо тоже большой футболист, отличный нападающий и друг. Мы с ним регулярно общаемся, списываемся. Когда играли вместе, много болтали и даже играли в покер. С ним у меня очень тесные дружеские связи», — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Жоао Виктор перебрался в ЦСКА из «Васко да Гама» в августе текущего года. По данным СМИ, сумма трансфера 27-летнего игрока составила € 4,5 млн.

