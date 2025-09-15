Скидки
Главная Футбол Новости

Юрий Аджем: поражение в матче с «Ростовом» не собьёт ЦСКА с намеченного пути

Юрий Аджем: поражение в матче с «Ростовом» не собьёт ЦСКА с намеченного пути
Бывший тренер ЦСКА Юрий Аджем высказался о поражении армейцев от «Ростова» в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Не считаю поражение ЦСКА от «Ростова» трагедией. Футбол — такая игра, что всё в ней возможно. Ничего страшного нет, всё ещё впереди. Ни в коем случае это поражение не собьёт ЦСКА с намеченного пути. Конечно, хотелось бы, чтобы клуб поставил рекорд по беспроигрышной серии, но не получилось. Всегда случаются такие моменты в игре, о которых ты даже не подумаешь, что они могут случиться», — сказал Аджем в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Поражение от «Ростова» в 8-м туре стало для подопечных Фабио Челестини первым в сезоне-2025/2026 в РПЛ. Последнее поражение армейцев в чемпионате России состоялось 23 ноября 2024 года. В 16-м туре РПЛ сезона-2024/2025 ЦСКА уступил «Ростову» (1:2).

