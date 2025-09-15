Хавбек «Реала» Тчуамени: арбитры стараются отработать как можно лучше, но допускают ошибки
Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени в сдержанной форме прокомментировал работу арбитров в матче 4-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:1). На 32-й минуте встречи красную карточку получил защитник Дин Хёйсен, представители клуба из Мадрида посчитали данное решение спорным.
Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12' 0:2 Гюлер – 44' 1:2 Оярсабаль – 56'
Удаления: нет / Хёйсен – 32'
«Арбитры стараются в каждом матче отработать как можно лучше, но, как и мы, порой допускают ошибки. Самое главное — победить, и мы это сделали. Что касается судей, то мне нечего сказать. Все видели, что случилось. Нужно смотреть вперёд», — приводит слова Тчуамени Mundo Deportivo.
На данный момент «Королевский клуб» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.
