Хавбек «Реала» Тчуамени: арбитры стараются отработать как можно лучше, но допускают ошибки

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени в сдержанной форме прокомментировал работу арбитров в матче 4-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:1). На 32-й минуте встречи красную карточку получил защитник Дин Хёйсен, представители клуба из Мадрида посчитали данное решение спорным.

«Арбитры стараются в каждом матче отработать как можно лучше, но, как и мы, порой допускают ошибки. Самое главное — победить, и мы это сделали. Что касается судей, то мне нечего сказать. Все видели, что случилось. Нужно смотреть вперёд», — приводит слова Тчуамени Mundo Deportivo.

На данный момент «Королевский клуб» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.