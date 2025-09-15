Новичок ЦСКА Жоао Виктор рассказал, почему не перешёл в клуб два года назад

Защитник московского ЦСКА Жоао Виктор рассказал, почему отказался от перехода в московский клуб летом 2023 года. Сезон-2022/2023 бразилец провёл в составе французского «Нанта» на правах аренды из португальской «Бенфики».

«ЦСКА вышел на меня как раз после сезона в аренде в «Нанте». Я мог остаться во Франции на постоянной основе или переехать в Россию. Но я хотел оставить свой след в «Бенфике». За мой трансфер заплатили большие деньги, и мне было важно оправдать их. К сожалению, такого шанса мне не предоставили, но это тоже часть футбола. Тогда всё зависело исключительно от меня и моего решения. Хотелось исправить ситуацию в «Бенфике», но я об этом пожалел», — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Жоао Виктор перебрался в ЦСКА из «Васко да Гама» в августе текущего года. По данным СМИ, сумма трансфера 27-летнего игрока составила € 4,5 млн. В июле 2022 года «Бенфика» заплатила «Коринтиансу» за переход защитника € 9,5 млн.