Участок футбольного поля в Орске обвалился в подземную парковочную площадку

Комментарии

На футбольном стадионе одной из школ в Орске участок поля обвалился в подземную парковочную площадку. Прокуратура Оренбургской области изучает данный эпизод, сообщает «РИА Новости Спорт».

Фото: Телеграм-канал РИА Новости Спорт

«Прокуратурой проводятся проверочные мероприятия по данному факту», — приводит «РИА Новости» сообщение областного надзорного ведомства.

По данным источника, вследствие данного происшествия никто не пострадал. На кадрах с места событий видно, что рядом с футбольными воротами образовался провал.

Орск основан в 1735 году, статус города данный населённый пункт принял в 1865-м. Орск является вторым по численности населения и по промышленному значению городом Оренбургской области.

