Уваров: в ситуации со Станковичем поможет штраф. Бабахнут — и сразу угомонится!

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров высказался об удалении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2). Серб получил красную карточку на 45+3-й минуте игры.

«Думаю, что в ситуациях как со Станковичем помогут хорошие штрафы. Не дисквалификация, а именно денежный штраф. Бабахнут — и сразу угомонится!» — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Тренерский штаб красно-белых был недоволен решением арбитра Егора Егорова засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло на 45+3-й минуте. В предшествующем взятию ворот эпизоде повреждение получил вингер «Спартака» Маркиньос.