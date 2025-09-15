Скидки
Уваров: в ситуации со Станковичем поможет штраф. Бабахнут — и сразу угомонится!

Уваров: в ситуации со Станковичем поможет штраф. Бабахнут — и сразу угомонится!
Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров высказался об удалении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2). Серб получил красную карточку на 45+3-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Думаю, что в ситуациях как со Станковичем помогут хорошие штрафы. Не дисквалификация, а именно денежный штраф. Бабахнут — и сразу угомонится!» — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Тренерский штаб красно-белых был недоволен решением арбитра Егора Егорова засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло на 45+3-й минуте. В предшествующем взятию ворот эпизоде повреждение получил вингер «Спартака» Маркиньос.

