Максим Деменко: «Балтика» может претендовать на попадание в топ-3 по итогам сезона

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о ничьей сине-бело-голубых с «Балтикой» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил шансы калининградцев на попадание в тройку сильнейших команд РПЛ по итогам сезона.

«Удивлён результатом и игрой «Зенита» в матче с «Балтикой», ведь команда борется за высокие места. При этом удивлён и той игрой, которую показывают калининградцы, — на них приятно смотреть. Понятно, что многие говорят о физическом состоянии и мотивации. Но как футболисты «Зенита» могут выходить играть без мотивации?

А вот ребята из «Балтики» показывают, что борются за высокие места. По крайней мере на данный момент калининградцы могут претендовать на попадание в топ-3 по итогам сезона. Понятно, что сезон длинный, будут паузы и перерывы. Но весь Калининград болеет футболом, и команде сильно помогает губернатор. Значит, перед «Балтикой» действительно стоят самые максимальные задачи», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Калининградская команда поднялась на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В активе санкт-петербургского «Зенита» 13 очков. Сине-бело-голубые располагаются на шестой строчке.