«Уфа» — «Урал»: Давид Озманов сравнял счёт после штрафного на 45-й минуте

В эти минуты проходит матч 10-го тура Лиги PARI, в котором встречаются «Уфа» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Бардачёв – 15'     1:1 Озманов – 45'     1:2 Воронов – 68'     1:3 Воронов – 77'     2:3 Мацхарашвили – 87'    
Удаления: Лукьянов – 75' / нет

На 45-й минуте защитник «Уфы» Давид Озманов сравнял счёт после подачи со штрафного. Ранее, на 15-й минуте, защитник Матвей Бардачёв открыл счёт в матче.

На данный момент «Уфа» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда имеет в своём активе девять очков после девяти сыгранных матчей. «Урал» занимает четвёртое место. Екатеринбуржцы набрали 20 очков после аналогичного количества встреч.

