В «Динамо» оценили летнюю трансферную кампанию клуба

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий касательно итогов работы клуба в рамках летнего трансферного окна.

«Мы решили те задачи, которые ставили перед собой. Что касается центральных защитников и их адаптации, это больше вопросы к тренерскому штабу. Уровень сыгранности команды растёт», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В рамках летней трансферной кампании состав московской команды пополнили: нападающий Иван Сергеев, полузащитники Антон Миранчук и Рубенс, а также защитники Бактиёр Зайнутдинов и Максим Осипенко.

Летом команду возглавил Валерий Карпин, по итогам восьми туров чемпионата России «Динамо» набрало девять очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.