Канищев: футболисты «Зенита» не играют в тот футбол, который привыкли видеть болельщики

Канищев: футболисты «Зенита» не играют в тот футбол, который привыкли видеть болельщики
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о ничьей сине-бело-голубых с «Балтикой» (0:0) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Конечно, «Зенит» может исправить ситуацию. Команда имеет большой запас индивидуального мастерства. Надо сделать выводы и что-то перестроить. Что здесь сложного? Безусловно, все игроки никуда не делись, просто, к сожалению, не играют в тот футбол, который привыкли видеть болельщики», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В активе санкт-петербургского «Зенита» 13 набранных очков в восьми первых матчах сезона. Сине-бело-голубые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Комментарии
