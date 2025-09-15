Салах высказался об игре новичков «Ливерпуля» после матча с «Бёрнли»

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал игру новичков мерсисайдцев после матча 4-го тура английской Премьер-Лиги с «Бёрнли» (1:0). Египтянин также отреагировал на отсутствие в заявке на матч форварда Александера Исака. Шведский игрок перешёл в стан «красных» из «Ньюкасла» за £ 125 млн (€ 145 млн).

«Сегодня был сильный соперник. Мы изо всех сил старались играть между линиями, но победить было сложно. Я рад, что в итоге нам удалось выиграть.

Игроки адаптируются к нашей схеме. У нас было несколько новых игроков в стартовом составе. Нужно время, чтобы встроить их в игру нашей команды. Мы стараемся, чтобы они чувствовали себя комфортно в игре. Алекс [Исак] пришёл на прошлой неделе, и он будет играть в команде. Мы стараемся найти баланс.

Мы не сдаёмся. Просто стараемся выкладываться по максимуму», – приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».