Салах высказался об игре новичков «Ливерпуля» после матча с «Бёрнли»

Салах высказался об игре новичков «Ливерпуля» после матча с «Бёрнли»
Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал игру новичков мерсисайдцев после матча 4-го тура английской Премьер-Лиги с «Бёрнли» (1:0). Египтянин также отреагировал на отсутствие в заявке на матч форварда Александера Исака. Шведский игрок перешёл в стан «красных» из «Ньюкасла» за £ 125 млн (€ 145 млн).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 90+5'    
Удаления: Угочукву – 84' / нет

«Сегодня был сильный соперник. Мы изо всех сил старались играть между линиями, но победить было сложно. Я рад, что в итоге нам удалось выиграть.

Игроки адаптируются к нашей схеме. У нас было несколько новых игроков в стартовом составе. Нужно время, чтобы встроить их в игру нашей команды. Мы стараемся, чтобы они чувствовали себя комфортно в игре. Алекс [Исак] пришёл на прошлой неделе, и он будет играть в команде. Мы стараемся найти баланс.

Мы не сдаёмся. Просто стараемся выкладываться по максимуму», – приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

