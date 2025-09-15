Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названа стоимость самого дешёвого и дорогого билетов на матч Россия — Иран в Волгограде

Названа стоимость самого дешёвого и дорогого билетов на матч Россия — Иран в Волгограде
Аудио-версия:
Комментарии

Стала известна стоимость самого дешёвого и дорогого билетов на товарищеский матч между сборными России и Ирана. Данная информация представлена на сайте vlg.kassir.ru.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стоимость самого дешёвого билета составит 400 рублей, за наиболее дорогой вариант придётся заплатить 4000 рублей. Игра национальных команд России и Ирана состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» 10 октября. В рамках октябрьского сбора россияне также встретятся со сборной Боливии 14 октября.

В 2025 году российская национальная команда провела ещё шесть товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября россияне сыграли вничью с Иорданией (0:0), а 7 сентября обыграли Катар (4:1).

Материалы по теме
В РФС высказались о возможном проведении матча сборной России с США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android