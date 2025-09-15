Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоао Виктор объяснил, чем он удивил медицинский штаб ЦСКА перед переходом в клуб

Жоао Виктор объяснил, чем он удивил медицинский штаб ЦСКА перед переходом в клуб
Комментарии

Бразильский новичок ЦСКА Жоао Виктор рассказал, чем он удивил медицинский персонал армейцев во время прохождения осмотра перед трансфером. Защитник перебрался в московский клуб из «Васко да Гама» в летнее трансферное окно.

«Это были тесты на скорость и прыжки. Медицинское обследование и так прошло нормально, здесь нечему удивляться. Но вот тестирование на поле я прошёл очень хорошо, поэтому в клубе действительно удивились. Я очень быстрый», — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Жоао Виктор перебрался в ЦСКА из «Васко да Гама» в августе текущего года. По данным СМИ, сумма трансфера 27-летнего игрока составила € 4,5 млн.

Материалы по теме
«Жена уже учит сына русским словам». Что за новый бразильский защитник появился в ЦСКА
Эксклюзив
«Жена уже учит сына русским словам». Что за новый бразильский защитник появился в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android