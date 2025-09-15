Жоао Виктор объяснил, чем он удивил медицинский штаб ЦСКА перед переходом в клуб

Бразильский новичок ЦСКА Жоао Виктор рассказал, чем он удивил медицинский персонал армейцев во время прохождения осмотра перед трансфером. Защитник перебрался в московский клуб из «Васко да Гама» в летнее трансферное окно.

«Это были тесты на скорость и прыжки. Медицинское обследование и так прошло нормально, здесь нечему удивляться. Но вот тестирование на поле я прошёл очень хорошо, поэтому в клубе действительно удивились. Я очень быстрый», — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Жоао Виктор перебрался в ЦСКА из «Васко да Гама» в августе текущего года. По данным СМИ, сумма трансфера 27-летнего игрока составила € 4,5 млн.