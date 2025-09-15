Защитник ЦСКА Жоао Виктор: очень нравится покер, хочу сыграть с Неймаром

Бразильский новичок ЦСКА Жоао Виктор рассказал о ценных для него вещах, а также поделился желанием сыграть в покер с нападающим сборной Бразилии Неймаром.

— Мне очень нравится играть в покер, жарить чурраско (бразильский шашлык. – Прим. «Чемпионата»). Ещё больше я люблю, чтобы моя семья была рядом. Не только жена и дети – но и родители, тётя, дядя, братья и сёстры. Это лучшее, что может быть в жизни, – когда вся твоя семья с тобой. В следующем году всей семьёй, а это 15 человек, мы поедем в Орландо, в Диснейленд. Я исполню их мечту.

— Интересно про покер: откуда пошло это увлечение?

— Мой брат играл в покер и рассказал мне. Однажды я смотрел, как он играет с друзьями, пытался понимать. Отсюда и возникла моя любовь к покеру.

— Неймар – известный игрок в покер среди футболистов. Хотел бы сыграть с ним?

— Конечно! И думаю, что когда-нибудь это случится, — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.