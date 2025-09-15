«Уфа» — «Урал»: Максим Воронов вывел гостей вперёд на 68-й минуте

В эти минуты проходит матч 10-го тура Лиги PARI, в котором встречаются «Уфа» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу екатеринбуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 68-й минуте нападающий Максим Воронов вывел «Урал» вперёд. Ранее, на 15-й минуте, защитник Матвей Бардачёв открыл счёт в матче. На 45-й минуте защитник «Уфы» Давид Озманов сравнял счёт после подачи со штрафного.

На данный момент «Уфа» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда имеет в своём активе девять очков после девяти сыгранных матчей. «Урал» занимает четвёртое место. Екатеринбуржцы набрали 20 очков после аналогичного количества встреч.