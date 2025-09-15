Скидки
Арсений Логашов: такая «Балтика» может побороться за чемпионство

Бывший защитник «Балтики» Арсений Логашов прокомментировал игру калининградцев в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором балтийцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), а также высказался о шансах команды Андрея Талалаева взять титул РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Если честно, перед матчем думал, что «Зенит» обыграет «Балтику». Однако по игре калининградцы были ближе к победе. Команда меня очень удивляет с положительной стороны. Все футболисты молодцы — приятно наблюдать за их игрой. Такая «Балтика» может побороться за чемпионство.

Точно как минимум будет борьба за тройку. Можно вспомнить «Лестер» в АПЛ — так что всё возможно. Не хочется сглазить, но «Балтика» по игре с «Зенитом» способна замахнуться на чемпионство», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» набрала 16 очков в восьми встречах РПЛ-2025/2026 и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.

