В «Зените» рассказали, примет ли Педро участие в молодёжном чемпионате мира

В «Зените» рассказали, примет ли Педро участие в молодёжном чемпионате мира
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вызов нападающего команды Педро в сборную Бразилии U20 на матчи молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в Чили с 27 сентября по 20 октября.

«Молодёжная сборная Бразилии, конечно, заинтересована в Педро. Но клубы не обязательно должны отпускать своих игроков на этот турнир. Посмотрим, как на нём будут развиваться события. Если сборная Бразилии выйдет из группы и матчи плей‑офф совпадут с паузой на игры сборной, возможен вариант, при котором мы отпустим Педро в Чили уже на финальную часть.

На сегодня он никуда не уезжает. С тренерским штабом бразильской команды мы на связи, но у нас есть свои цели и задачи. В прошлый раз мы отпустили Педро на чемпионат Южной Америки. Сейчас пока такой возможности нет. Сам игрок, конечно, тоже относится к ситуации с пониманием», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

