«Урал» победил «Уфу» в матче с пенальти и удалением, 17-летний Воронов оформил дубль

Завершился матч 10-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Уфа» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.

На 15-й минуте защитник Матвей Бардачёв открыл счёт в матче. На 45-й минуте игрок «Уфы» Давид Озманов сравнял счёт после подачи со штрафного. На 68-й минуте 17-летний нападающий Максим Воронов вывел «Урал» вперёд. На 75-й минуте хавбек «Уфы» Александр Лукьянов получил прямую красную карточку. На 77-й минуте Воронов забил свой второй мяч. На 87-й минуте полузащитник хозяев поля Никита Мацхарашвили отыграл сократил отставание в счёте, добив мяч в сетку после отражённого пенальти.

«Урал» поднялся на первое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 23 набранных очка в 10 матчах. «Уфа» осталась на 13-й строчке с девятью очками.