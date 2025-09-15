Скидки
Уфа — Урал: результат матча 15 сентября, счет 2:3, 10-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» победил «Уфу» в матче с пенальти и удалением, 17-летний Воронов оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 10-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Уфа» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Бардачёв – 15'     1:1 Озманов – 45'     1:2 Воронов – 68'     1:3 Воронов – 77'     2:3 Мацхарашвили – 87'    
Удаления: Лукьянов – 75' / нет

На 15-й минуте защитник Матвей Бардачёв открыл счёт в матче. На 45-й минуте игрок «Уфы» Давид Озманов сравнял счёт после подачи со штрафного. На 68-й минуте 17-летний нападающий Максим Воронов вывел «Урал» вперёд. На 75-й минуте хавбек «Уфы» Александр Лукьянов получил прямую красную карточку. На 77-й минуте Воронов забил свой второй мяч. На 87-й минуте полузащитник хозяев поля Никита Мацхарашвили отыграл сократил отставание в счёте, добив мяч в сетку после отражённого пенальти.

«Урал» поднялся на первое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 23 набранных очка в 10 матчах. «Уфа» осталась на 13-й строчке с девятью очками.

Календарь Первой лиги сезона-2025\2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Топ-события понедельника: российский футбол, чемпионат мира по волейболу и КХЛ
