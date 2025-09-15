Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Логашов: не вижу, за счёт чего «Зенит» сможет выиграть чемпионство в этом сезоне

Логашов: не вижу, за счёт чего «Зенит» сможет выиграть чемпионство в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Балтики» Арсений Логашов высказался об игре «Зенита» с калининградцами в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (0:0) и оценил шансы команды из Санкт-Петербурга выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Не знаю, в чём причина плохого старта сезона у топ-клубов России. Команды купили футболистов за € 20-30 млн, которые без партнёров должны решать исход встречи. Однако они своей игрой показывают, что стоят меньших денег. Я не вижу, за счёт чего тот же «Зенит» сможет выиграть чемпионство в этом сезоне. Время покажет», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Команда Сергея Семака после 8 туров РПЛ-2025/2026 набрала 13 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

Материалы по теме
У «Зенита» худший старт сезона за 17 лет
Истории
У «Зенита» худший старт сезона за 17 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android