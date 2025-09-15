Логашов: не вижу, за счёт чего «Зенит» сможет выиграть чемпионство в этом сезоне

Бывший защитник «Балтики» Арсений Логашов высказался об игре «Зенита» с калининградцами в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (0:0) и оценил шансы команды из Санкт-Петербурга выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне.

«Не знаю, в чём причина плохого старта сезона у топ-клубов России. Команды купили футболистов за € 20-30 млн, которые без партнёров должны решать исход встречи. Однако они своей игрой показывают, что стоят меньших денег. Я не вижу, за счёт чего тот же «Зенит» сможет выиграть чемпионство в этом сезоне. Время покажет», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Команда Сергея Семака после 8 туров РПЛ-2025/2026 набрала 13 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.