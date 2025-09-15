«Нефтехимик» переиграл «Енисей» в матче Первой лиги

Завершён матч 10-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Енисей» (Красноярск). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). В качестве главного арбитра матча выступил Андрей Прокопов (Ярославль).

Единственный гол в этой встрече забил Султан Джамилов на 82-й минуте.

После этой игры «Нефтехимик» с 11 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» с девятью очками находится на 13-й строчке.

В следующем туре «Нефтехимик» 20 сентября сыграет в гостях с «Волгой» из Ульяновска, «Енисей» в тот же день примет на своём поле воронежский «Факел».