«Нефтехимик» переиграл «Енисей» в матче Первой лиги

Завершён матч 10-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Енисей» (Красноярск). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). В качестве главного арбитра матча выступил Андрей Прокопов (Ярославль).

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Джамилов – 82'    
Удаления: нет / Гилязетдинов – 45+1'

Единственный гол в этой встрече забил Султан Джамилов на 82-й минуте.

После этой игры «Нефтехимик» с 11 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» с девятью очками находится на 13-й строчке.

В следующем туре «Нефтехимик» 20 сентября сыграет в гостях с «Волгой» из Ульяновска, «Енисей» в тот же день примет на своём поле воронежский «Факел».

