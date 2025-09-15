Скидки
«Родина» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 10-го тура Первой лиги

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 10-го тура Лиги Pari между московской «Родиной» и воронежским «Факелом». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Игорь Капленков из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Родина»: Волков, Гогличидзе, Крижан, Мещанинов, Бессмертный, Фищенко, Ушатов, Рейна, Максименко, Гейе, Тимошенко.

«Факел»: Фролкин, Черов, Юрганов, Магкеев, Журавлёв, Симонов, Нетфуллин, Магомедов, Гиоргобиани, Уридия, Пуси.

На данный момент «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 очков. «Факел» — третий (22). Лидирует костромской «Урал» (23).

В зоне переходных матчей располагаются «Торпедо» и «Чайка», последнее место занимает саратовский «Сокол».

