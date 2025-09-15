Победитель ЧМ-2018 в России Юмтити завершил карьеру в 31 год

Французский центральный защитник Самуэль Юмтити объявил о завершении карьеры в 31 год. Чемпион мира – 2018, перешедший в «Лилль» в 2023 году, не появлялся на поле с января 2024 года.

«После напряженной карьеры с взлётами и падениями пришло время прощаться… Я отдал всё со страстью и ни о чём не сожалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми я смог выступать. И спасибо всем сторонникам за поддержку», – написал Юмтити в своём аккаунте в социальных сетях.

За сборную Франции игрок провёл 31 матч и забил четыре гола. Ранее он выступал за «Барселону», за которую выходил на поле в 91 встрече в чемпионате Испании, забил два гола и отдал одну результативную передачу. С сине-гранатовыми защитник дважды выигрывал Ла Лигу, три раза — Кубок короля и дважды — Суперкубок. Также Юмтити известен выступлениями за «Лион» и «Лечче».

За свою карьеру воспитанник «Лиона» пропустил из-за травм 208 игр.