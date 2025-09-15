Скидки
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Егора Егорова в матче 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«На 45+2-й минуте Егоров верно продолжил игру перед голом «Динамо». Никакое это не нарушение, никакая не блокировка — это ничто. Игрок «Спартака» прокинул мяч, отпустил его далеко и дорисовал фол после контакта. Пошла вертикальная атака, но дальше в ней наступила пауза, и это уже другая фаза — ничего там смотреть не надо. Остальное — проблема Станковича и штаба «Спартака», который его, такое ощущение, и подстрекает. По трансляции показалось, что Егоров сначала показал Станковичу жёлтую, а потом красную. Но даже лучше, если сразу красную.

Станкович будет удаляться и дальше, и это проблема руководства «Спартака». А если правду пишут про оскорбления, которые произнёс Станкович, то обнимашки тренеров с судьями перед матчами пора отменять. Это в чистом виде лицемерие. Рукопожатие — ладно, но не более.

У Егорова смутила только проблема, которая тянется с Первой лиги. В этом туре она появилась и у Зиякова, и у Левникова. Департаменту надо с ним поговорить, чтобы он перестал попадать под игроков, когда те выходят в атаку. Да, он извиняется, но так не пойдёт. Арбитр Премьер-Лиги должен понимать схему передвижения игроков и где нужно занимать место. Лучше помедленнее, увеличить дистанцию, но зато никому мешать не будешь», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

